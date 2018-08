Umetniki za Karitas bodo tokrat zbirali denar za mladino in otroke

Ajdovščina, 14. avgusta - Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino je z delom začela 24. likovna kolonija Umetniki za Karitas. Do petka bo deset domačih in tujih umetnikov ustvarjalo likovna dela, ki jih bodo nato na prodajnih razstavah ponudili ljubiteljem umetnosti. Tako zbrani denar vidi letos namenili otrokom in mladim.