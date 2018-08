V rojstnem mestu Lucille Ball so odprli Nacionalni center komedije

New York, 14. avgusta - V newyorškem Jamestownu, rojstnem mestu igralke Lucille Ball, zvezdnice humoristične nanizanke Rad imam Lucy, so odprli Nacionalni center komedije. To je prva neprofitna kulturna ustanova, posvečena komediji. Odprtje je sovpadlo s tradicionalnim, že 27. Festivalom komedije Lucille Ball, ki je potekalo med 1. in 5. avgustom.