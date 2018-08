Jajcem iz baterijske reje se bo odrekel tudi Spar

Ljubljana, 14. avgusta - Tudi v Sparu Slovenija so se odločili odreči jajcem iz baterijske reje. "V podjetju Spar Slovenija smo se odločili, da do konca leta 2020 na naših policah ne bo več jajc kokoši iz baterijske reje," so iz podjetja sporočili organizatorjem kampanje Imaš jajca - Društvu za zaščito živali Ljubljana in zavodu Danes je nov dan.