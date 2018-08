Na Švedskem neznanci zažgali več deset avtomobilov

Göteborg, 14. avgusta - Na jugozahodu Švedske so domnevno mladi ponoči zažgali več deset avtomobilov in napadli policijo. Po poročanju švedskih medijev je samo v Göteborgu zgorelo oz. bilo močno poškodovanih 88 avtomobilov. Tudi v kraju Trollhättan ni bilo veliko bolje; tu so storilci policijo celo obmetavali s kamenjem.