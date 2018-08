Katarina Srebotnik že končala nastope v Cincinnatiju

Cincinnati, 14. avgusta - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je že končala nastope na 2.874.299 dolarjev vrednem turnirju WTA v Cincinnatiju, potem ko je v paru z Američanko Vanio King izgubila dvoboj prvega kroga. Slovensko - ameriško navezo sta po slabi uri in pol igre izločili Rusinja Vera Zvonareva in Romunka Raluca Olaru, ki sta zmagali s 6:3, 4:6 in 10:3.