Trump podpisal 716 milijard dolarjev vreden obrambni proračun

New York, 14. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je v vojaškem oporišču Fort Drum v zvezni državi New York podpisal 717 milijard dolarjev vreden zakon o porabi za obrambo v proračunskem letu 2019. Zakon nosi ime po senatorju Johnu McCainu, vendar ga predsednik v svojem klasičnem govoru, polnem samohvale in napadov na medije ni niti omenil.