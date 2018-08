Frontex: V Evropi močno upadel pritok migrantov

Bruselj, 13. avgusta - Število prihodov nezakonitih migrantov v Evropsko unijo preko štirih najbolj priljubljenih migrantskih poti je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta upadlo za 43 odstotkov, je danes sporočila Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex). Migranti se sicer za pot do Evrope čedalje bolj odločajo za zahodno in vzhodno sredozemsko pot.