UKC: Tudi brez strokovnjakov NIOSB bo za otroke dobro poskrbljeno

Ljubljana, 13. avgusta - V UKC Ljubljana so presenečeni, da so iz medijev izvedeli za odločitev, da bo Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOSB) verjetno prestavil prihode tujih zdravnikov v UKC do prevzema celotnega programa zdravljenja otrok s srčnimi obolenji na NIOSB. Ob tem so zagotovili, da bodo otrokom zagotovili optimalno in karseda varno obravnavo.