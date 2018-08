Borze v New Yorku kljub dogajanju okoli Turčije uvodoma z rastjo

New York, 13. avgusta - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele z rastjo. Vlagatelji so sicer pozorni na zaostrovanje odnosov med ZDA in Turčijo, kar negativno vpliva na vrednost turške lire, na borznem parketu pa odmeva tudi izjava lastnika Tesle Elona Muska, da se pogovarja o prodaji družbe Savdijcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.