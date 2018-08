Šarec glede na obljube do premierskega položaja brez težav (ozadje)

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 13. avgusta - Poslanci bodo v petek odločali o kandidatu za mandatarja Marjanu Šarcu, poleg njegove LMŠ so mu glasove obljubili še v SD, SMC, DeSUS, SAB in v Levici, s katero je omenjena peterica parafirala protokol o sodelovanju z manjšinsko vlado. Razprava o ministrski ekipi se je že začela, predlog liste bo moral Šarec predložiti do začetka septembra.