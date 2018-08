Libijca skušala priti v Slovenijo na podvozju tovornega vlaka

Dobova, 13. avgusta - Policisti Postaje mejne policije Dobova so v nedeljo na vstopu v Slovenijo pri kontroli tovornega vlaka, ki je v Italijo prevažal žito, na podvozju enega izmed vagonov našli skrita dva državljana Libije, ki sta skušala nedovoljeno vstopiti v državo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom, so danes sporočili z novomeške policijske uprave.