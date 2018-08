Kraljica soula Aretha Franklin je hudo bolna

Chicago, 13. avgusta - Kraljica soula, 76-letna Aretha Franklin, je hudo bolna in v Detroitu obkrožena z družino, je v ponedeljek na spletni strani Showbiz 411 zapisal družinski prijatelj in novinar Roger Friedman. Na Twitterju se je oglasil tudi novinar NBC Harry Hairston: "Govoril sem s tesnim prijateljem Arethe Franklin in njeno družino. Pevka ni dobro."