Bečirović pod taktirko Obradovića, Nachbar stavi na Slovence

Ljubljana, 13. avgusta - Sani Bečirović in Boštjan Nachbar, ki bosta 30. avgusta v Stožicah zaključila svoji športni poti, sta določila postavi obeh ekip, v katerih bosta zaigrala na takoimenovani Košarkarski simfoniji. Med njimi so številni nekdanji in še aktivni zvezdniki, kakor tudi trenerji, ki so oba slovenska šampiona vodili skozi karieri.