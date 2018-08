V Sloveniji letos nadpovprečna letina jabolk

Ljubljana, 14. avgusta - Sadjarji v Sloveniji bodo letos, po dveh slabih letinah zaradi spomladanskih pozeb, po pričakovanjih pobrali nadpovprečni pridelek. Tako naj bi pridelali približno 65.000 ton jabolk, kar je nad petletnim povprečjem (od leta 2013 do 2017), ki je pri 43.000 tonah, so za STA pojasnili v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij.