Leo Borg po stopinjah svojega očeta

Stockholm, 13. avgusta - Petnajstletni švedski teniški igralec Leo Borg stopa po stopinjah svojega slavnega očeta Björna Borga, ki je v svoji karieri osvojil 11 turnirjev za grand slam in spada med najboljše igralce vseh časov. Borg mlajši je tako osvojil naslov švedskega prvaka do 15 let, kar je njegova drugi zaporedni naslov, lani je zmagal tudi v konkurenci do 14 let.