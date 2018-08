Ederlezi Rising ali kako pristen je lahko odnos med človekom in androidom

Ljubljana, 15. avgusta - Sebastian Cavazza in Maruša Majer nastopata v srbskem znanstvenofantastičnem filmu Ederlezi Rising, ki ga je slovensko občinstvo premierno videlo na festivalu v Kranjski Gori. On je kozmonavt Milutin, ona socialna inženirka, ki Milutina pošlje na vesoljsko misijo z androidom Nimani. Za STA sta spregovorila o filmu in srbski kinematografiji.