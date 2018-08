V zrušenju ploščadi na festivalu v Španiji številni poškodovani

Vigo, 13. avgusta - Na športnem in glasbenem festivalu v Vigu na severozahodu Španije se je ponoči zrušil del lesene ploščadi nad morjem. Po navedbah tamkajšnjih medijev so zdravniško pomoč zaradi poškodb in šoka nudili več kot 250 ljudem. Policija je sporočila, da ni smrtnih žrtev, poroča britanski BBC.