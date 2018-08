Tedenska napoved - rekreacija od 14. do 20. 8.

IZBRANI DOGODKI

24. Kranjskogorska 10ka

Udeležite se tradicionalnega in vsako leto bolj množičnega teka s skupinskim startom na trgu pred Sport pointom v Kranjski Gori. Tekli boste po Bovški cesti proti kranjskogorskim smučiščem in po kolesarski stezi do Rateč in nazaj. Dogodek bo v sredo, 15. avgusta. Informacije: www.td-kranjska-gora.si

21. tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera

Tek štirih srčnih mož bo potekal okoli Bohinjskega jezero na prireditvenem prostoru Pod Skalco. Poleg tekmovalnega teka organiziramo tudi ne tekmovalni tek otrok. 11-kilometrski tek okoli Bohinjskega jezera je vreden svojega imena, saj morajo tekači, ki ga želijo preteči, imeti pravo srčnost prvopristopnikov na Triglav. Dogodek bo v soboto, 18. avgusta. Informacije: www.tek4src.si

KOLEDAR

TOREK, 14. avgusta

LENDAVA - Lendava - Turnišče; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

VIŠNJA GORA - Tabor Polž na Koroškem; planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

SREDA, 15. avgusta

LJUBLJANA - Rjavina (2532 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: bunny hop; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

BOHINJ - 7. bohinjski kajakaški maraton; kajak kanu na stoječih vodah. Informacije: www.kajakbohinj.com/maraton/si

BOHINJ - Voda za vedno 2018: Maraton na Bohinjskem jezeru; kajak kanu na stoječih vodah. Informacije: www.kajakbohinj.com

BREŽICE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Avstrija; planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Marijino vnebovzetje; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

KRANJSKA GORA - 24. Kranjskogorska 10ka; tek. Informacije: www.td-kranjska-gora.si

LUČE - Molička peč (1780 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Kamniti lovec (Ita, 2071 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MOST NA SOČI - 17. vzpon na Široko; kolesarstvo. Informacije: http://sktd-lom.si

MOST NA SOČI - 17. vzpon na Široko; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://sktd-lom.si

MOST NA SOČI - 17. vzpon na Široko; tek. Informacije: http://sktd-lom.si

NOVO MESTO - 6. Sprint na čas; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-cas/

ORMOŽ - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

RUŠE - Bjelolasica (Hrv, 1534 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

ŠENTJERNEJ - 13. Jernejev maraton; kolesarstvo. Informacije: www.sentjernej.si/index.php/2-nekategoriziran/1516-vabljeni-na-jernejev-kolesarski-maraton-2018-15-8-2018

ŠOŠTANJ - Stegovnik (1692 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

PUCONCI - 9. pohod po stari romarski potaj od Sebeščana h Grade; pohodništvo. Informacije: www.puconci.si

ČETRTEK, 16. avgusta

LJUBLJANA - Šentloverski krog; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Delavnica za Rajderke: furanje traila; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

CELJE - Družinski tabor; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Bolgarija in Makedonija; planinstvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

ŠKOFJA LOKA - Tri Cime (Ita); planinstvo. Planinska sekcija upokojencev. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 17. avgusta

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/42-pohod-na-triglav-2864-m-17-08-19-08-2018

LENART - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

MARIBOR - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MISLINJA - Zgornji in spodnji Karpati (Rom); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/index.php?option=com_content&task=view&id=878&Itemid=179

ŠKOFJA LOKA - V Črnogorske in Albanske gore; planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

SOBOTA, 18. avgusta

LJUBLJANA - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Bivak III za Akom; planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Skuta (2532 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Montaž (2753 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Mišelj vrh (2350 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Steber Revežev v Zadnji Mojstrovki (2354 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Grosses Wiesbachhorn (Avt, 3564 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Požgana Mlinarica (1868 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

TRŽIČ - Brenta (Ita, 3173 m); planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

TRŽIČ - Monte Peralba (Ita, 2694 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BOHINJ - 21. tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera; tek. Informacije: www.tek4src.si

CELJE - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Zadnjiški Ozebnik (2084 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

FRAM - Grintovec (2558 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

JESENICE - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si

KAMNIK - Briceljk (2346 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOMENDA - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KRANJ - Grosser Hafner (Aut, 3076 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

LAŠKO - Po Laških poteh 2018: Pohod po Orionovi poti; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info

LENDAVA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Kamniško sedlo (1864 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Blatno jezero (Mad); kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Rjavina (2532 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Veliko Kladivo (2094 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Jalovec (2645 m); planinstvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MEDVODE - Monte Polombino (Ita, 2600 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MEŽICA - Vikend na Bovškem; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

PIVKA - Pohod čez Javornike - Od Kalca do Marofa; pohodništvo. Informacije: http://dmn.si/pohod-silentabor-podstenjsek-iz-apnenca-v-flis/

PODČETRTEK - Izlet otrok in družin; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

PRESERJE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Rudnica (946 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

PTUJ - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Rinke; planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

RUŠE - Črnuški dom (1526 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEVNICA - Tabor v Slatni; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SEŽANA - Peš na Kokoš; planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/2018/08/07/gremo-pes-na-kokos-2/

SLOVENJ GRADEC - Obir (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Srednja Ponca (2228 m) in Visoka Ponca (2274 m); planinstvo. Informacije: http://pdsb.si/

ŠENTJUR - Jezerska Kočna (2540 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Jerebica (Ita, 2125 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFJA LOKA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TOLMIN - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - Veliki Koritnik (Ita, 2280 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELIKE LAŠČE - 2. maraton občine Velike Lašče; kolesarstvo.

VOJNIK - Košutica (1968 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZREČE - 26. skok na Roglo; kolesarstvo. Informacije: www.kolesarski-klub-rogla.si

ZREČE - Konjski špik (Ita, 2240 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

POLJČANE - Čisti vrh (1875 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

GORENJA VAS - 15. vzpon na Javorč; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/sdsvetiurban/kolesarski-vzpon-na-javorc

MAKOLE - Prisojnik (2547 m); planinstvo.

CIRKULANE - Kamniti lovec (Ita, 2071 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Kamniti lovec (Ita, 2071 m); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 19. avgusta

LJUBLJANA - Bivak pod Skuto (2070 m); planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Veliki Selišnik (1952 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Stenar (2501 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BOVEC - Mangartska planina; planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

CELJE - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

HRASTNIK - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KRANJSKA GORA - Spominska maša; planinstvo.

KRŠKO - 16. maraton po deželi cvička; kolesarstvo. Informacije: www.rkdk.si

LOGATEC - Tekaški dan; tek. Informacije: www.tekjelek.si

LOGATEC - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Toti pecikl: do Ruš; kolesarstvo. Informacije: www.sz-maribor.com/

MARIBOR - Vršič (1737 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MENGEŠ - Dolgi hrbet (2473 m); planinstvo. Informacije: Boštjan Borštnar, prijave@pd-menges.si; http://pd-menges.si

MOZIRJE - 5. vzpon na Golte; kolesarstvo. Informacije: www.maraton-alpe.si

MURSKA SOBOTA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVA GORICA - Špik Hude police (2420 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Dachstein (Aut, 2996 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODČETRTEK - Izlet sekcije Bistrica ob Sotli; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

ROGAŠKA SLATINA - Slap Šumik; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

ŠALOVCI - Pohod ob evropski zeleni vezi na pouti po dolaj pa bregaj; pohodništvo. Informacije: www.park-goricko.net

TREBNJE - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

LOVRENC NA POHORJU - Klopni vrh (1340 m); pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

LOVRENC NA POHORJU - 15. Horuk in gorski tek na Klopni vrh; tek. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/horuk-na-klopni-vrh/

TIŠINA - Tekmovanje v vlečenju vrvi; vlečenje vrvi.

GORENJA VAS - Grintovec (2558 m); planinstvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

HORJUL - Kukova špica (2427 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 20. avgusta

PREVALJE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

