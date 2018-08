Dnevnik: Predsednik za knjigo rekordov (13. 8.)

Ljubljana, 13. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je iz politike ustvaril šov že davno, preden so se tega lotili trenutni "politični populisti" Evrope in Amerike. Košnja trave za Guinnessovo knjigo rekordov je zgolj vmesna postaja v karieri "kralja" obrtniških del, športa in Instagrama, v Dnevniku piše Uroš Škerl Kramberger.