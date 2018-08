Naslednji vrh Korej bo septembra

Seul, 13. avgusta - Severna in Južna Koreja sta se dogovorili, da bo tretji letošnji vrh severnokorejskega voditelja Kim Jong-una in južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina septembra v Pjongjangu, so danes poročali južnokorejski mediji po pogovorih visokih predstavnikov obeh držav v Panmunjomu na meji med Korejama.