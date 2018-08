Lokalne volitve: V Slovenj Gradcu po navedbah župana izpeljali večino želenih projektov

pogovarjala se je Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec, 18. avgusta - Župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas je z iztekajočim se mandatom zadovoljen. "Izpeljali smo večino želenih projektov in redno opravljali vse zakonsko obvezne naloge, ob tem pa nismo povečali zadolžitve občine," je izpostavil v pogovoru za STA. Mandat želi nadaljevati in dokončati projekte, ki so jih pripravili.