Maroko več sto migrantov prepeljal s severa proti notranjosti države

Rabat, 12. avgusta - Maroške oblasti so v zadnjih dneh več sto migrantov prisilno prepeljale s severa v notranjost države, so sporočili iz Maroškega združenja za človekove pravice. V mestih Nador in Tanger na severu so izvedli tudi več racij in aretirali več migrantov. V združenju opozarjajo, da gre za hude kršitve človekovih pravic.