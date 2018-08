V Maliju izbirajo predsednika države

Bamako, 12. avgusta - V Maliju na zahodu Afrike so se danes odprla volišča, na katerih volivci v drugem krogu izbirajo predsednika države. Za položaj se potegujeta sedanji predsednik Ibrahim Boubacar Keita in vodja opozicije Soumaila Cisse. V taboru slednjega so že v noči na danes opozorili, da je v pripravi volilna prevara.