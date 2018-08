Škoberne izbral balinarje za peteroboj na Hrvaškem

Ljubljana, 12. avgusta - Selektor slovenske reprezentance v balinanju Aleš Škoberne je izbral šesterico za tradicionalni peteroboj reprezentanc Črne gore, Hrvaške, Srbije, Slovenije ter Bosne in Hercegovine, ki bo od 17. do 19. avgusta v Pazinu na Hrvaškem. Selektor bo po odpovedih Davorja Janžiča in Erika Čeha računal na pomlajeno zasedbo.