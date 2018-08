Osumljeni za petkovo streljanje v Kanadi obtožen umora

Toronto, 11. avgusta - Osumljeni za petkovo streljanje v mestu Fredericton na vzhodu Kanade, v katerem so umrli štirje ljudje, je obtožen umora, je danes sporočila policija. Moški je huje ranjen in je trenutno v bolnišnici. V priporu bo najmanj do 27. avgusta, ko naj bi nastopil pred sodiščem, poročajo tuje tiskovne agencije.