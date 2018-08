Na mejnih prehodih s Hrvaško še vedno gneča, zastoj pred predorom Karavanke

Ljubljana, 11. avgusta - Na mejnih prehodih s Hrvaško so še vedno daljše čakalne dobe. Pri vstopu v državo so te najdaljše na Brezovici pri Gradinu in Gruškovju, za izstop pa v Sečovljah, Dragonji in Podgorju. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je v smeri proti Avstriji sedemkilometrski zastoj, zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Sneberij proti Šentjakobu.

Na mejnem prehodu Brezovica pri Gradinu morajo osebna vozila za vstop v državo čakati dve uri in pol, na Gruškovju pa dve uri. Poldrugo uro se bodo načakali tisti, ki v državo vstopajo na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Obrežje.

Gneče ostajajo tudi pri izstopu iz države. Na mejnem prehodu Podgorje je čakalna doba po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste dve uri in deset minut, na prehodih Sečovlje in Dragonja dve uri, v Jelšanah uro in 45 minut, na Starodu pa uro in pol.

Gneča z zastoji je tudi na cestah Koper - Šmarje - Dragonja, Portorož - Lucija - Sečovlje, Podgrad - Starod, Ilirska Bistrica - Jelšane in Bohinj - Bled na Bledu.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je sedemkilometrski zastoj, predor občasno zapirajo. Proti Kranjski Gori je priporočen izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Nekoliko se je medtem zmanjšal zastoj na štajerski avtocesti od Sneberij proti Šentjakobu v smeri Maribora, kjer potekajo dela. Pred delovno zaporo je zastoj zdaj dolg približno tri kilometre. Za voznike osebnih vozil je možen obvoz iz Ljubljane po Šmartinski cesti mimo Šentjakoba do Domžal.

Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti iz smeri Debelega hriba proti Malencam. Zaradi zaključevanja del na vzhodni ljubljanski obvoznici so ob 14. uri do srede do 22. ure za ves promet zaprli krak, ki od predora Golovec vodi na južno obvoznico. V tem obdobju bo promet od galerije Strmec preko predora Golovec urejen le po enem pasu.

Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti od Šentilja proti Pesnici v smeri Maribora.

Na cesti Tolmin - Nova Gorica pri Doblarju je zaradi podrtega drevesa promet urejen izmenično enosmerno.