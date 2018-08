Mladi praznujejo svoj dan

Ljubljana, 12. avgusta - Mednarodni dan mladih, ki ga zaznamujemo danes, je letos posvečen ustvarjanju varnih družabnih spletnih prostorov in prostorov v družbi, kjer so mladi vključeni v odločanje. Varnost je nujna, da mladi dobijo občutek samospoštovanja in občutek, da jih drugi spoštujejo, so opozorili pri ZN. Stališču so se pridružili tudi v Mladinskem svetu Slovenije.