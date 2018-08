V Italiji in Grčiji mrtvi zaradi okužbe z virusom zahodnega Nila

Rim, 11. avgusta - Na severozahodu Italije so zaradi okužbe z virusom zahodnega Nila v zadnjem času umrli trije ljudje, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile pristojne italijanske oblasti. Grške oblasti pa so v petek sporočile, da je virus, ki ga prenašajo komarji, v Atenah zahteval tri nove smrtne žrtve.