Macao naj bi do 2020 s prestola najbogatejših izrinil Katar

Washington/Macao, 11. avgusta - Igralniška oaza Macao naj bi po projekcijah Mednarodnega denarnega sklada (IMF) do leta 2020 s prestola najbogatejših izrinila Katar. To posebno administrativno območje na Kitajskem naj bi do takrat beležilo 143.116 dolarjev BDP na prebivalca, medtem ko naj bi v Katarju BDP na prebivalca dosegel 139.151 dolarjev, poroča Bloomberg.