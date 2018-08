V spopadih med protesti v Bukarešti skoraj 250 ranjenih

Bukarešta, 11. avgusta - Na množičnih protivladnih protestih v Bukarešti so v petek zvečer izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, v katerih je bilo po navedbah romunskih medijev ranjenih najmanj 247 ljudi, med njimi najmanj en človek huje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Policija je proti protestnikom uporabila solzivec, več ljudi so aretirali.