Kalifornijski gasilci začeli napredovati v boju proti požarom v naravi

Sacramento, 11. avgusta - Kalifornijski gasilci so po več kot mesecu dni začeli napredovati v boju proti okrog 20 požarom v naravi, ki so zajeli državo od severa do juga. Požar Mendocino, največji v zgodovini te ameriške zvezne države, ki je uničil območje v velikosti Los Angelesa ter 100 objektov, je omejen 60-odstotno.