Trumpove carine prispevale k slabemu tednu na newyorških borzah

New York, 11. avgusta - Osrednji borzni indeksi na Wall Streetu so v petek sklenili bolj ali manj negativen teden, kar je ponovno posledica globalnih trgovinskih napetosti, ki jih sproža predsednik ZDA Donald Trump. V petek je napovedal zvišanje carin na uvoz jekla in aluminija iz Turčije, brez česar bi se teden dobro končal za vse tri osrednje borzne indekse.