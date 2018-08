Primorske novice: Kjer je volja, sta denar in rešitev (11. 8.)

Koper, 10. avgusta - Istrski in kraški gasilci se že najmanj dvajset let borijo z ognjem, ki ga ob hudi suši in vročini vsako leto netijo vlaki. Primorska je pač hribovita, železniške proge so objokovanja vredne in vlaki, ki morajo premagati nekaj kilometrov ene najbolj strmih prog v Evropi, morajo zavirati, piše Danijel Cek v Primorskih novicah.