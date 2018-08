Nogometašice Olimpije še drugič s pol ducata prejetih zadetkov

Ljubljana, 10. avgusta - Nogometašice ŽNK Olimpije so na domačem kvalifikacijskem turnirju lige prvakinj doživele še drugi visok poraz. Potem ko so v uvodnem krogu z 0:6 izgubile s prvimi favoritinjami iz Minska, so jih danes z enakim izidom 6:0 (0:0) premagale še igralke Somatia Barcelone. Ljubljančanke po dveh porazih nimajo več niti teoretičnih možnosti za napredovanje.