V streljanju v Kanadi najmanj štirje mrtvi

Toronto, 10. avgusta - V mestu Fredericton na vzhodu Kanade je danes prišlo do streljanja, v katerem so bili po podatkih policije ubiti najmanj štirje ljudje, med njimi dva policista. Osumljenca za napad so prijeli in je huje ranjen, je še sporočila policija. Dodali so, da so razmere pod nadzorom in da ni več nevarnosti za prebivalstvo, poročajo tuje tiskovne agencije.