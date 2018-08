Za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov 700.000 evrov

Ljubljana, 10. avgusta - Javna agencija Spirit Slovenija je objavila javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018. Skupno je na voljo 700.000 evrov, rok za prijave pa se izteče 28. septembra, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.