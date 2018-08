ZNP za dosledno sankcioniranje napadov na novinarje

Ljubljana, 10. avgusta - Združenje novinarjev in publicistov obsoja napad na novinarsko ekipo TV Slovenija, ki se je zgodil v sredo v Novi Gorici. "Taki napadi, ne glede na njihov motiv, predstavljajo veliko grožnjo svobodi javne besede in avtonomiji novinarskega dela," so poudarili v izjavi za javnost. Organe pregona pozivajo, naj tovrstna dejanja dosledno sankcionirajo.