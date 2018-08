Bliža se končni rok za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov

Ljubljana, 10. avgusta - Približuje se rok za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v (zasebnih) študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/19. Študenti morajo prošnjo oddati do 16. avgusta preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.