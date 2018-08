Preiskava izključila tujo krivdo za požar hiše v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Maribor, 10. avgusta - Mariborski kriminalisti so danes le uspeli opraviti ogled kraja požara hiše v Srednjem Gasteraju v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, v katerem sta v četrtek zjutraj umrli ostareli sestri. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so tujo krivdo kot vzrok za požar izključili, točen vzrok pa bodo razkrile dodatne analize.