Izola gosti sejem japonskih stripov in družabnih iger

Izola, 11. avgusta - Izola bo ta konec tedna ponovno gostila mednarodni sejem stripov in družabnih iger Anime. Na Lonki in v bližnjem parku Pietra Coppa si bo mogoče ogledati t.i. stripe manga in se preizkusiti v različnih video igrah in na fliperjih, predstavili se bodo tudi nekateri ilustratorji.