Prenovljene Križanke pripravljene na nove prireditve

Ljubljana, 10. avgusta - Prenova avditorija Križanke je končana. Z Mestne občine Ljubljana (Mol) so danes sporočili, da so prejeli uporabno dovoljenje za prenovljeno poletno gledališče v Križankah. Rekonstruirani in nadgrajeni avditorij je tako pripravljen na nove umetniške prireditve. Prva se bo zgodila konec meseca, 24. avgusta bo na sporedu muzikal Vesna.