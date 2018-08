Na ministrstvu za finance zadovoljni z odločitvijo Evropske komisije

Ljubljana, 10. avgusta - Na ministrstvu za finance so zadovoljni z odločitvijo Evropske komisije, ki je sledila predlogu Slovenije glede spremembe zavez za prodajo NLB. Slovenija mora do konca 2018 prodati najmanj 50 odstotkov plus eno delnico banke, preostanek do 25 odstotkov plus ena delnica pa do konca 2019. Obenem so v odločbi določeni tudi novi izravnalni ukrepi.