Heta prodaja za 56 milijonov evrov terjatev

Ljubljana, 10. avgusta - Heta Asset Resolution, slaba banke nekdanje avstrijske Hypo banke, pospešuje likvidacijo. Tako je danes na spletni strani objavila razpis za prodajo 56 milijonov evrov terjatev. Gre za sveženj terjatev do štirih podjetij, med drugim do družb Electa Naložbe in Mons, ki sicer predstavljajo desetino portfelja Hetinih terjatev.