Zidani Most, 10. avgusta - Od četrtka pogrešajo 25-letno Sabino Ivšek iz Zidanega Mosta. Pogrešana je visoka okoli 153 centimetrov, vitke postave in ima rjave daljše lase, najpogosteje spete v čop. Nosi slušni aparat. Od doma se je v četrtek popoldne odpeljala z osebnim vozilom znamke opel astra, kovinsko temno sive barve in registrskih številk CE EZ 753.