V Belorusiji izpustili novinarje, dva ostajata v priporu

Minsk, 10. avgusta - V Belorusiji so izpustili več novinarjev, ki so jih oblasti aretirale ta teden. Dva novinarja - odgovorna urednica neodvisne tiskovne agencije Belapan in sodelavec nemškega Deutsche Welle - pa po poročanju beloruskih medijev ostajata v priporu in naj bi ju zaslišali.