Gorenjski policisti pozivajo voznike k zmanjšanju hitrosti

Kranj, 10. avgusta - Gorenjski prometni policisti so v četrtek nadzirali hitrost voznikov na varnostno problematičnih točkah in odkrili več kršiteljev. Kot so opozorili, je hitrost vožnje razlog za številne nesreče, tudi v primeru treh od petih letošnjih smrtnih nesreč na gorenjskih cestah. Zato pozivajo voznike k zmanjšanju hitrosti.