Vrednost industrijske proizvodnje v polletju navzgor

Ljubljana, 10. avgusta - Vrednost industrijske proizvodnje v Sloveniji je bila v prvem polletju za 7,2 odstotka višja kot v enakem obdobju lani, za kar so zaslužne predvsem predelovalne dejavnosti, ki so v tem času zabeležile 7,7-odstotno rast. Zvišala se je tudi proizvodnja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, medtem ko je upadla v rudarstvu.