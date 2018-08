Talibani sprožili ofenzivo na afganistanski Gazni

Kabul, 10. avgusta - Talibani so danes sprožili veliko ofenzivo na afganistansko mesto Gazni. Oblasti se bojijo številnih žrtev. Lokalne zdravstvene oblasti so sporočile, da je v spopadih umrlo najmanj 16 ljudi, od tega dva civilista. Talibani sicer trdijo, da so ubili več deset vojakov, poročajo tuje tiskovne agencije.