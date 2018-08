Na evropskih borzah uvodoma negativna gibanja

Frankfurt/Pariz/London, 10. avgusta - Evropske borze so današnji trgovalni dan začele s padci. V središču pozornosti vlagateljev sta razvijajoča se valutna kriza v Turčiji, kjer je lira v primerjavi z dolarjem dosegla najnižjo vrednost doslej, in razvoj trgovinskih trenj med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.