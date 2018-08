Sindikat: Mlade v Sloveniji zaznamujeta predvsem brezposelnost in prekarnost

Ljubljana, 10. avgusta - V Sindikatu Mladi plus se ob mednarodnem dnevu mladih, ki ga bomo zaznamovali v nedeljo, pridružujejo pozivom za zagotavljanje varnega okolja za mlade na vseh ravneh in v vseh okoljih, tako fizičnih kot spletnih. Še posebej opozarjajo na položaj mladih v Sloveniji, ki jih po njihovem mnenju zaznamujeta predvsem brezposelnost in prekarnost.